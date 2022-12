Mercato - PSG : Mauro Icardi prêt à rejoindre Cristiano Ronaldo ?

Thibault Morlain

C’était impossible à imaginer il y a quelques mois, mais aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est un joueur d’Al Nassr. Ça a été officialisé et le Portugais va donc poursuivre sa carrière du côté de l’Arabie Saoudite. Et voilà que le club entraîné par Rudi Garcia pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin sur le mercato…

Remercié par Manchester United il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo était à la recherche d’un nouveau club. Alors qu’en Europe, les options étaient peu nombreuses, le Portugais a décidé de rejoindre une destination exotique avec à la clé un salaire astronomique. En effet, voilà désormais Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Ce vendredi, CR7 s’est engagé jusqu’en 2025 avec Al Nassr, rejoignant ainsi l’effectif de Rudi Garcia où on peut notamment y retrouver deux anciens de l’OM : Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo.

Icardi à Al Nassr ?

Et voilà que prochainement, on pourrait également voir Mauro Icardi avec Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Aujourd’hui prêté par le PSG à Galatasaray, l’Argentin pourrait lui aussi s’envoler vers l’Arabie Saoudite pour poursuivre sa carrière. Selon les informations de TMW , après CR7, le club saoudien serait donc intéressé par Icardi. Cela bougerait donc en coulisses pour cela, alors que le joueur sous contrat avec le PSG aurait également une option en Argentine, menant aux Newell’s Old Boys, le premier club de Lionel Messi.

Al Nassr cible de gros coups

Après Cristiano Ronaldo, Al Nassr verrait donc les choses en grand pour son recrutement. Mauro Icardi serait ainsi dans les petits papiers du club saoudien, mais pas seulement. Dernièrement, il avait également été question d’un intérêt pour Sergio Ramos, ainsi que Sergio Busquets, eux qui sont respectivement en fin de contrat avec le PSG et le FC Barcelone.