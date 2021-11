Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marseille se déchire sur l'arrivée de Zidane à Paris !

Publié le 24 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane fait débat à Marseille. Eric Di Meco et Samir Nasri, tous deux formés à l'OM, sont d'ailleurs en parfait désaccord sur le sujet.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, alors que l'avenir de Mauricio Pochettino est débattu au sein de la direction du PSG, le Qatar rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis la fin de sa seconde aventure sur le banc du Real Madrid. L'arrivée de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football français sur le banc de l'actuel club le plus ambitieux de l'Hexagone serait évidemment un évènement. Mais cela causerait surtout de nombreux débats. Et pour cause, natif de Marseille, Zinedine Zidane n'a jamais caché son affection pour l'OM, bien qu'il n'y ait jamais joué durant sa carrière. L'ancien entraîneur du Real Madrid assurait même au Phocéen récemment que « même si je n’ai pas joué à l’OM, personne ne va m’enlever le fait que je suis Marseillais (rires) . » Et alors que certains supporters du PSG affichent leur réticence à l'idée d'accueillir Zinedine Zidane à Paris, du côté de Marseille aussi ce sujet fait grandement parler.

Zidane au PSG ? Le «cauchemar» de Di Meco

Et bien évidemment, plusieurs Marseillais ne sont pas très chauds à l'idée de voir Zinedine Zidane au PSG. C'est notamment le cas d'Eric Di Meco. Formé à l'OM où il a évolué durant 14 ans, l'ancien latéral gauche est catégorique à ce sujet. « Même dans mes cauchemars les plus terribles, je n'arrive pas à m'imaginer Zizou entraîner le PSG. Il est né à Marseille, il a été jeune comme tous les Marseillais tu es fan de l’OM et tu viens au stade Vélodrome. Après, il a fait sa carrière ailleurs, si un jour il entraîne le PSG il a le droit. Personne va l’en blâmer. Mais, ici ce serait un sacré coup au moral pour beaucoup de Marseillais. Ça me ferait bizarre. […] Ça me ferait un peu de peine », assure-t-il au micro de RMC .

Nasri ne «serait pas choqué»