Mercato - OM : Gerson, Newcastle... Vers un coup de tonnerre à 0€ ?

Publié le 24 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara aurait des doutes sur son avenir, frustré de ne pas être une priorité pour l'OM qui a tenté de l'envoyer à Newcastle et qui a recruté Gerson après avoir prétendu ne pas avoir d'argent.

Le cas Boubacar Kamara est très chaud pour l'OM. Et pour cause, le contrat du joueur formé au sein du club phocéen s'achève en juin prochain et il sera donc autorisé à s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain, en vue d'y signer libre en fin de saison. Une perspective qui attire évidemment de nombreux clubs, mais qui inquiète l'OM. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de L'Equipe , Pablo Longoria aurait dégainé une nouvelle proposition à Boubacar Kamara en lui laissant le choix de la durée du contrat, avec un salaire dégressif selon sa décision, mais un bon de sortie quand il le souhaite.

Kamara déçu de ne pas être une priorité ?