Mercato - Barcelone : Xavi a reçu une terrible réponse pour sa priorité hivernale !

Publié le 24 novembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer lors du mercato hivernal, le FC Barcelone songerait à s'attacher les services de Raheem Sterling. Néanmoins, Manchester City aurait pris une décision radicale pour l'avenir de l'Anglais susceptible de faire tomber les plans du club catalan à l'eau.

Suite à un début de saison assez délicat, le FC Barcelone chercherait à se renforcer cet hiver, notamment dans le secteur offensif suite à l’incertitude qui plane concernant le cas Sergio Agüero. De ce fait, le club catalan suivrait plusieurs joueurs sur le marché des transferts. Si quelques noms ont déjà été liés au Barça depuis quelques semaines, Xavi aurait fait de Raheem Sterling l’une de ses priorités. Avec l’arrivée de Jack Grealish et la concurrence de Phil Foden et Riyad Mahrez, l’ailier de 26 ans peine à trouver du temps de jeu dans l’effectif de Pep Guardiola. L’Anglais pourrait donc envisager son avenir en Catalogne. Mais Manchester City pourrait en décider autrement.

Un transfert sec ou rien pour Raheem Sterling