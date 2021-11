Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel pourrait faire le bonheur de Xavi cet hiver !

Publié le 24 novembre 2021 à 6h30 par T.M.

Cet hiver, Xavi veut amener du sang neuf au FC Barcelone. Et pour cela, c’est du côté de Chelsea que les Blaugrana regarderaient.

Avec Xavi, le FC Barcelone peut désormais repartir sur de nouvelles bases. Mais l’effectif actuel de l’Espagnol a de nombreuses carences et le Barça devrait donc profiter du mercato hivernal pour apporter un peu de sang neuf et de nouvelles forces. En janvier, cela risque donc de bouger en Catalogne, mais reste à identifier les joueurs à recruter. Alors que le nom de Raheem Sterling revient avec insistance à Barcelone, l’opération pourrait être plus compliquée que prévu avec le joueur de Manchester City. De quoi obliger les Barcelonais à regarder ailleurs.

Des solutions à Chelsea ?