Mercato - Barcelone : Le Barça ne perd pas espoir pour le retour d’Agüero !

Publié le 22 novembre 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 22 novembre 2021 à 20h37

Éloigné des terrains depuis la fin du mois d’octobre en raison de problèmes cardiovasculaires, Sergio Agüero est pleinement soutenu par le FC Barcelone alors que les rumeurs d’un départ à la retraite fusent dans la presse.

Le 30 octobre dernier, Sergio Agüero s’écroulait sur la pelouse du Camp Nou après seulement 40 minutes de jeu lors de la réception d’Alaves (1-1). Et cela n’a rien eu à voir à un coup de fatigue, mais à une insuffisance cardiaque. En effet, quelques semaines après ce malheureux épisode, le diagnostic final est tombé et Sergio Agüero souffre d’une arythmie cardiaque qui l’empêcherait de pratiquer le football de haut niveau. De quoi inciter la recrue estivale du FC Barcelone arrivée en provenance de Manchester City de prendre prématurément sa retraite ? C’est du moins l’information qui circule en Espagne ces derniers jours avec une annonce officielle qui devrait être faite cette semaine. Sur le plateau de Match of ze day , Samir Nasri, son ancien coéquipier à City, a fait passer le message suivant samedi après-midi. « Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé. Donc, j'ai beaucoup de peine. En plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, qui était un phénomène, c'est un très bon gars, une très bonne personne. J'ai beaucoup de peine car ce n'est pas un choix, c'est un arrêt malheureusement forcé ».

