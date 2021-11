Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut réaliser un joli coup à 6M€ avec un ancien du PSG !

Publié le 22 novembre 2021 à 19h00 par D.M.

Le FC Barcelone envisagerait de recruter Edinson Cavani pour remplacer Sergio Agüero. Le club catalan serait prêt à offrir 6M€ à Manchester United lors du prochain mercato hivernal.

Arrivé au FC Barcelone cet été, Sergio Agüero devrait se retirer des terrains comme l’a confirmé Samir Nasri samedi dernier : « Il vient de m'envoyer un message et malheureusement c'est confirmé. J'ai beaucoup de peine car en plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, c'est un très bon gars» . Souffrant d’une arythmie cardiaque, l’international argentin ne serait pas autorisé à reprendre sa carrière et pourrait annoncer sa retraite dans les prochains jours. Un coup dur pour le FC Barcelone, qui va devoir chercher son remplaçant sur le marché.

Le Barça veut passer à l'action pour Cavani