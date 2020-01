Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’ultime offre pour Edinson Cavani est tombée !

Publié le 29 janvier 2020 à 17h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani attend toujours un accord avec le PSG. Et les Colchoneros auraient transmis l’offre de la dernière chance.

Le feuilleton Cavani n’en finit plus d’alimenter la chronique. À six mois de la fin de son contrat, l’attaquant uruguayen souhaite quitter le PSG d’ici le 31 janvier et l’a fait savoir à Leonardo qui négocie avec l’Atlético de Madrid. Les premières offres des Colchoneros n’ont pas convaincu les dirigeants parisiens qui ne comptent pas brader leur numéro 9 bien qu’il ne lui reste que six mois de contrat. Et les Madrilènes pourraient tenter une dernière approche.

15M€ + 3M€ de bonus, la dernière offensive de l’Atlético