Mercato - PSG : Simeone pourrait jouer un rôle capital dans le feuilleton Cavani !

Publié le 29 janvier 2020 à 14h45 par B.C.

Alors que le dossier Cavani traîne en longueur, Diego Simeone mettrait la pression sur ses dirigeants pour que l’Atlético réponde aux exigences du PSG.

Après six années et demie dans la capitale, Edinson Cavani souhaite quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu, et la priorité du Matador est claire. L’international uruguayen voudrait s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid, à la recherche d’un attaquant en ce mois de janvier. Mais Leonardo ne facilite pas les affaires des Colchoneros . Après une première tentative à 10M€, l’Atlético aurait cette fois-ci dégainé une offre de 15M€ au PSG, mais cela ne suffit pas pour Leonardo, qui attendrait entre 20 et 30M€ pour son joueur. Le dossier serait donc bloqué, mais un homme pourrait faire avancer les négociations.

Simeone presse pour Cavani