Mercato - PSG : Luis Campos va refaire le coup ?

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato estival fermera ses portes dans un peu plus de trois semaines, le PSG peine à signer les joueurs qu'il désire. Le club de la capitale ne perd pas espoir pour autant et tout pourrait même se décanter dans les dernières heures comme l'an dernier, avec Luis Campos à la baguette.

Le PSG ne manque pas d'idées depuis le début du mercato estival mais peu de pistes parviennent à se concrétiser. Pour l'heure, le club de la capitale a dépensé 120M€ mais seulement pour trois joueurs. En effet, seuls Joao Neves, Matvey Safonov et Willian Pacho sont venus renforcer l'effectif de Luis Enrique alors que les besoins sont nombreux, notamment en attaque où il faut remplacer Kylian Mbappé. Luis Campos pourrait refaire le coup de l'année passée.

Mercato - PSG : Coup de froid pour ce transfert à 60M€ ! https://t.co/QjlPFpbT54 pic.twitter.com/OlMQHvBWjs — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Campos à l'action en fin de mercato ?

L'été dernier, le PSG avait bouclé deux de ses plus gros transferts dans les toutes dernières heures du mercato. En effet, le club de la capitale avait dégainé le chéquier pour Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Luis Campos ne craque jamais lorsqu'il reste du temps mais face aux différents refus essuyés, il pourrait à nouveau céder cet été, notamment avec Victor Osimhen. Des transferts sont encore attendus dans les prochains jours comme l'avait confié Daniel Riolo il y a une dizaine de jours.

Du mouvement est attendu

« « C’est pas la révélation de l’année, mais Nico Williams est la priorité numéro 1. Neves va signer, je ne sais pas ça en est, je pense que ça ne va pas tarder à se boucler pour Désiré Doué aussi. On l’a dit, ils voulaient un mec de côté, un mec au milieu et un défenseur. Le mec de côté, au début de l’été, j’ai entendu parler de Leao, mais c’est impossible avec Luis Enrique. Le profil ne correspond absolument pas », avait confié le journaliste sur les ondes de RMC. Si la piste Nico Williams s'est nettement refroidie, le PSG espère toujours recruter Victor Osimhen, Désiré Doué ainsi qu'un ailier gauche. Luis Campos est attendu au tournant et il pourrait se rattraper sur le gong.