Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Messi établie depuis longtemps ?

Publié le 23 août 2021 à 23h20 par La rédaction

En Espagne, certaines informations récentes tendent à confirmer que du côté du PSG, l’opération Messi devait être programmée depuis de longues semaines. Explication.

Ces dernières heures, certains médias espagnols ont annoncé que le transfert d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid dans les derniers jours du mois d’août restait une option sur la table, les Colchoneros étant visiblement déterminés à recruter l’attaquant français moyennant un montant de 70 millions d’euros.

Barcelone encore OK pour vendre Griezmann…

Si cette information s’avère exacte, alors elle confirme l’ampleur des difficultés financières du FC Barcelone. Car si l’Atletico Madrid insiste, c’est qu’il a reçu des signaux que le club catalan envisageait encore de vendre Griezmann, et ce malgré la non-prolongation de Messi. Le développement des événements ces dernières semaines démontrent chaque jour un peu plus combien le malaise financier du Barça est profond et combien prolongation de Messi était impossible. La direction du club catalan en était forcément consciente, tout comme celle du PSG. Dans ces conditions, l’opération Messi-PSG devait bien être dans les tuyaux depuis de longues semaines pour Paris, quand bien même l’attaquant argentin maintenait sa priorité à une prolongation à Barcelone.