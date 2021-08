Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros transfert se décante pour le Barça !

Publié le 23 août 2021 à 23h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas conservé par Arsenal qui souhaite encore se renforcer après son début de saison poussif.

Cet été, le FC Barcelone a vu filer Lionel Messi et doit donc revoir entièrement son secteur offensif. Memphis Depay semble s'imposer comme le nouveau leader de l'attaque catalane, mais en l'absence de Sergio Agüero, blessé, le Barça ne dispose pas d'autre avant-centre que Martin Braithwaite. Par conséquent, Ronald Koeman aimerait voir débarquer un buteur d'ici le 31 août. Dans cette optique, le piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang a circulé ces derniers jours, notamment dans le cadre d'un possible échange avec Philippe Coutinho.

Arsenal prêt à vendre Aubameyang