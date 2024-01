Mercato - PSG : L'offre est décidée pour Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Real Madrid est toujours positionné pour attirer Kylian Mbappé, et ce malgré la déconvenue subie en 2022, le président Florentino Pérez a fixé ses conditions dans ce dossier. Ainsi, Kylian Mbappé ne devrait pas se voir offrir la même proposition qu’il y a moins de deux ans.

Autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, Kylian Mbappé est actuellement en pleine réflexion pour son avenir. Interrogé la semaine dernière, l’attaquant du PSG a assuré que sa décision n’était pas prise, tout en confirmant l’existence d’un accord avec le président Nasser Al-Khelaïfi permettant à son club de s’y retrouver sur un plan financier même en cas de départ libre. Encore une fois, le Real Madrid apparaît comme favori pour accueillir Kylian Mbappé si ce dernier décidait de partir, mais la proposition des Merengue n’est plus la même que celle formulée en 2022.

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup de théâtre avec Mbappé https://t.co/7s6rdANmwt pic.twitter.com/mvvo6vEWz7 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Le Real Madrid a fixé ses conditions

Comme l’explique The Athletic , le Real Madrid est toujours intéressé par Kylian Mbappé malgré son échec il y a un an et demi, mais à ses conditions. Alors qu’un salaire annuel de 26M€ attendait la star du PSG avec une prime à la signature de 130M€, la formation espagnole ne compte pas proposer la même somme cette fois.

Mbappé est prévenu

Si Kylian Mbappé souhaite ainsi découvrir la capitale espagnole, il devra ainsi revoir ses prétentions financières à la baisse, et ce même si le Real Madrid prévoit tout de même de lui offrir un salaire faisant de lui le joueur le mieux payé de l’effectif.