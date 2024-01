Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup de théâtre avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid foncera-t-il sur Kylian Mbappé ? Contrairement aux années précédentes, le club espagnol se montre réticent à l'idée de mettre la main sur le joueur français malgré sa situation contractuelle. Pour l'heure, aucune deadline n'aurait été fixée, ni aucune offre transmise. Une aubaine pour le PSG, qui va tenter de le conserver la saison prochaine.

Sommes nous partis sur un nouveau feuilleton à rallonge ? Comme en 2022, Kylian Mbappé tarde à dévoiler sa décision. Entre une prolongation au PSG et un départ à l'issue de son contrat, le choix ne paraît pas aussi évident.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Mbappé n'a pas pris sa décision

« Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important. On va dire que c’est secondaire. Ma situation, personne n’en parle au sein du club, ça n’intéresse pas grand-monde » a confié Mbappé mercredi soir, au sortir d'une victoire face à Toulouse au Trophée des champions (2-0). Libre de négocier avec l'équipe de son choix depuis le 1er janvier, le joueur tricolore prend son temps, surtout que les propositions ne sont pas légion.

Le Real Madrid n'a pas bougé