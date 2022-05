Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les indices de Luis Campos pour le successeur de Pochettino !

Publié le 27 mai 2022 à 20h30 par Thibault Morlain

Tandis que Leonardo aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif du PSG, c’est Luis Campos qui devrait venir le remplacer à ce poste. Le Portugais va ainsi être aux commandes pour mener la révolution au sein du club de la capitale et il devrait notamment pesé dans le choix du successeur de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, Campos en a dit un peu plus sur ce sujet…

L’heure de la révolution a sonné au PSG ! Le club de la capitale va connaitre de nombreux changements et tout va tourner maintenant autour de Kylian Mbappé. Annoncé proche du Real Madrid, le Français a finalement choisi de prolonger jusqu’en 2025. Avec Mbappé au centre du projet, le PSG va se restructurer et cela aurait déjà débuté avec le départ de Leonardo. Suite au dernier match de Ligue 1 face à Metz, le Brésilien aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif. Aujourd’hui, rien n’est encore officiel concernant son successeur, mais tout indique que celui-ci devrait être Luis Campos. Dans les prochains jours, le Portugais devrait être nommé directeur sportif du PSG et se retrouvera ainsi avec les clés du camions, ayant en charge de mener les nombreux changements attendus au sein du club de la capitale. Et parmi eux, on retrouve notamment la question du nouvel entraîneur. Actuellement, Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu’en 2023, mais suite à cette saison où il n’a pas fait l’unanimité, l’Argentin devrait être remercié. Il faudra alors trouver un nouvel entraîneur et pour cela, les pistes ne manquent pas. Pour remplacer Pochettino, la priorité se nomme Zinedine Zidane, mais en parallèle, les options Ruben Amorim, Thiago Motta ou encore Christophe Galtier seraient également à l’étude.

« Il faut savoir choisir le leader, la personne qui a la décision finale pour l’objectif principal du club »

Dans les jours ou semaines à venir, Luis Campos va donc devoir régler la question de l’entraîneur au PSG. D’ailleurs, à l’occasion du forum AK Coaches World, celui qu’on annonce comme le futur directeur sportif du club de la capitale en a dit plus sur sa manière de choisir un technicien. Rapporté par Footmercato , Campos a alors expliqué : « Quand il y a un projet de club et qu’il y a du temps avant le début de la prochaine saison, on peut faire, comme pour les joueurs du scouting de coaches. Il s'agit de trouver le meilleur entraîneur pour le projet, en respectant la culture du club, l’ADN du club, ce que veulent les supporters du club, la tradition de jeu du club. (…) En fonction de la langue, du style de jeu, de la tactique préférentielle, de son caractère, de sa personnalité. Il y a beaucoup de paramètres à analyser. (...) Le scouting de l'entraîneur est autant voire plus important que celui des joueurs. Il faut savoir choisir le leader, la personne qui a la décision finale pour l’objectif principal du club, c'est à dire gagner des matches et bien jouer, mettre le meilleur onze possible, faire les changements adéquats, tout ce qui a trait au jeu en somme. C’est un exercice très riche et important, qui doit être très bien pensé ». De quoi donner des réponses sur ce qui attend le PSG…