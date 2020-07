Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Jesé sur son avenir

Publié le 26 juillet 2020 à 15h15 par La rédaction

De retour d'un prêt au Sporting Portugal, Jesé a un avenir plus qu’incertain au sein du PSG qui chercherait à s’en débarrasser coûte que coûte. Interrogé sur son avenir, l’attaquant du club parisien a tenu à faire passer un message.

Jesé est sans doute d’un des plus gros flops du PSG des dernières années. Arrivé contre un chèque de 25M€, l’ancien joueur du Real Madrid n’a jamais réussi à s’imposer au sein du PSG et a enchaîné ces dernières années de multiples prêts comme à Stoke City ou au Sporting Portugal dernièrement. Une situation complexe pour le club parisien qui chercherait par tous les moyens à se débarrasser de ce flop, qui plombe également les finances parisiennes. De retour de prêt du Portugal, Jesé n'entrerait toujours pas dans les plans de Thomas Tuchel et se chercherait un nouveau club. L’attaquant du PSG s’est d'ailleurs exprimé sur son avenir pour Marca …

« Je vous demande de me donner l'opportunité »