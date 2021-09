Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo y voit déjà plus clair pour Haaland !

Publié le 1 septembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Alors que le PSG en pince pour Erling Braut Haaland pour l’été prochain comme le10sport.com vous l’a dévoilé, la concurrence s’annonce rude et particulièrement du côté de Manchester City. Explications.

Directeur sportif du PSG, Leonardo se serait déjà attelé à l’énorme tâche de trouver un successeur à Kylian Mbappé bien parti pour quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat en juin prochain. Un moment charnière donc pour le vice-champion de France qui devra mettre la main sur un joueur capable de faire oublier Kylian Mbappé tant sur le terrain que en dehors. Et alors que le10sport.com vous révélait le 25 août dernier que Robert Lewandowski était une option en cas de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid avant la clôture du mercato, on vous dévoilait également que pour combler le vide que laissera le champion du monde à l’issue de son contrat, l’option prioritaire se nommerait alors Erling Braut Haaland. Star montante du football européen, l’attaquant norvégien de 21 ans du Borussia Dortmund dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 dans lequel une clause libératoire fixée à 75M€ serait effective à compter de l’été 2022. ESPN a confirmé ce mercredi l’information du 10sport.com concernant l’intérêt du PSG dans le cadre de la succession de Mbappé. Cependant, la guerre totale serait déclarée…

Les plus grands clubs européens prêts à tenter le coup Haaland en 2022 ?

Toujours d’après les informations divulguées par ESPN , Manchester United serait plus qu’optimiste dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland pour deux raisons précises. La première se nommerait Ole Gunnar Solskjaer, son ancien coach à Molde, avec qui le Norvégien disposerait d’une relation cordiale. Depuis l’échec des Red Devils à l’hiver 2020 lorsqu’il avait rejoint le Borussia Dortmund, United aurait maintenu le contact avec son entourage et cela serait la deuxième raison de l’optimisme du club anglais, au même titre que la présence de Cristiano Ronaldo qui faciliterait la tâche de United, Haaland étant un fervent admirateur du quintuple Ballon d’or. Néanmoins, le Bayern Munich garderait un oeil sur ce dossier, souhaitant préparer la succession de Robert Lewandowski dont le contrat expirera en juin 2023. Même son de cloche pour le Real Madrid qui en plus de Kylian Mbappé que le club merengue devrait recruter sans verser la moindre indemnité de transfert, compterait attirer Erling Braut Haaland. Pour ce qui est de Manchester City, le club entraîné par Pep Guardiola serait particulièrement à prendre au sérieux par le PSG après avoir manqué le coche pour Harry Kane et Cristiano Ronaldo cet été. Et il se pourrait bien que les Skyblues soient à l’instant T les favoris dans cette opération.

Le Bayern Munich se retire, mais City mènerait la danse…