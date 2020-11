Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut régler le dossier d’une star !

Publié le 21 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria reste pourtant l’une des pointures offensives du club de la capitale. Et Leonardo s’active plus que jamais pour le prolonger.

Récemment interrogé sur son avenir au PSG qui s’avère très incertain, Angel Di Maria (33 ans) affichait un souhait très clair : « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club », confiait l’ailier argentin, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG. Et Leonardo semble avoir bien reçu le message…

Di Maria bientôt prolongé ?

Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira vendredi, le directeur sportif du PSG planche actuellement sur une proposition de prolongation de deux ans pour Angel Di Maria, ce qui fixerait donc sa présence au Parc des Princes jusqu’en juin 2023. Et le PSG garderait donc l’une de ses stars offensives, en attendant de savoir de quoi seront faits les dossiers Neymar et Kylian Mbappé…