Mercato - PSG : Leonardo sur le point d'acter un nouveau départ ?

Publié le 13 janvier 2022 à 11h15 par A.M.

Barré par la concurrence à son poste, Bandiougou Fadiga (20 ans) serait sur le point de s'engager avec l'Olympiakos.

Du haut de ses 20 ans, Bandiougou Fadiga est dans une situation délicate au PSG. Et pour cause, il est désormais trop âgé pour jouer avec les U19 et ne semble pas entrer dans les plans de Mauricio Pochettino avec les professionnels. Comme le club de la capitale n'a plus d'équipe réserve, Bandiougou Fadiga se retrouve dans une impasse, sans jouer après six mois à Brest sous la forme d'un prêt. Par conséquent, un départ semble inévitable.

Fadiga aurait donné son accord à l'Olympiakos