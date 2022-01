Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre départ à 0€ acté en plus de Kylian Mbappé ?

Publié le 13 janvier 2022 à 10h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Bandiougou Fadiga pourrait quitter le PSG librement et gratuitement. En effet, la pépite de 20 ans serait suivie par plusieurs clubs français et étrangers. D'ailleurs, l'Olympiakos se montrerait très pressant ces dernières heures.

Formé au PSG, Bandiougou Fadiga pourrait faire ses valises et partir trés jeune à l'étranger à l'instar de Kingsley Coman, Moussa Dembele, Moussa Diaby ou encore Tanguy Kouassi avant lui. En effet, la pépite de 20 ans sera en fin de contrat le 30 juin. Et malgré la volonté du PSG de le prolonger pour éviter un départ à 0€, Bandiougou Fadiga est de plus en plus proche de la sortie. Alors que le milieu de terrain parisien peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix, les prétendants se multiplieraient.

Direction l'Olympiakos pour Bandiougou Fadiga ?