Mercato - PSG : Leonardo se fait encore fracasser par le Barça !

Publié le 28 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Leonardo n'a pas manqué d'ouvrir la porte à Lionel Messi, Joan Laporta s'agace sérieusement des déclarations du directeur sportif du PSG.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Cette sortie de Leonardo dans les colonnes de France Football n'a pas manqué d'être commentée en Espagne, et surtout du côté du FC Barcelone. Favori des élections présidentielles qui auront lieu le 7 mars prochain, Joan Laporta en a ainsi profité pour sérieusement tacler le directeur sportif du PSG.

Laporta s'agace des déclarations du PSG sur Messi