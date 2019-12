Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance ce dossier de longue date !

Publié le 20 décembre 2019 à 0h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble bien décidé à mener l'un de ses dossiers chauds à bien.

Voilà un an qu'Allan est lié au Paris Saint-Germain. Le milieu avait séduit Thomas Tuchel lors de la double confrontation en Ligue des Champions entre le PSG et le Napoli, la saison dernière. L'Allemand avait donc réclamé son recrutement à Antero Henrique, qui a finalement échoué. Depuis son retour, Leonardo a repris ce dossier en main et semble bien décidé à attirer le joueur brésilien au PSG.

Leonardo ne lâche pas Allan