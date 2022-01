Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouveau message pour Icardi !

Publié le 13 janvier 2022 à 1h45 par A.C.

Maurizio Arrivabene, administrateur délégué de la Juventus, s’est exprimé au sujet des différents rumeurs en ce mercato hivernal, avec notamment une possible arrivée de Mauro Icardi en provenance du PSG.

La grave blessure de Federico Chiesa pourrait bien avoir relancé les débats autour de Mauro Icardi. Alors que la Juventus semblait explorer d’autres pistes, la presse italienne annonce ces dernières heures un retour de flamme pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Massimiliano Allegri l’apprécie beaucoup et des discours approfondis pourraient avoir lieu après la Supercoupe d’Italie de ce mercredi, face à l’Inter. Du côté du PSG on pourrait également revoir sa position. Leonardo, qui avait jusque-là réclamé un transfert ou un prêt avec option d’achat obligatoire, pourrait en effet ouvrir à un simple prêt de six mois pour Icardi.

« Nous avons déjà beaucoup d’attaquant dans l’effectif, avec Motata, Kaio Jorge, Dybala, Kean et Kulusevski »