Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur cette piste de Pochettino !

Publié le 13 janvier 2022 à 1h15 par Th.B.

Certes, Marcus Rashford ne réalise pas la saison de sa vie à Manchester United, de quoi permettre à certains médias de jeter un froid sur son avenir chez les Red Devils lorsque le PSG en pincerait pour l’international anglais. Néanmoins, Rashford ne compterait pas quitter United pour autant.

Et si le successeur de Kylian Mbappé ne se nommait pas Erling Braut Haaland, ni Robert Lewandowski ou encore Mohamed Salah, mais… Marcus Rashford ? Mardi, The Times faisait part d’un intérêt qui remonterait à la dernière intersaison du PSG et de son entraîneur Mauricio Pochettino. Depuis, la situation sportive de Rashford à United n’est pas incroyable, étant baladé à plusieurs postes sur le front de l’attaque des Red Devils et également en raison de pépins physiques. De quoi l’inciter à se poser des questions quant à son avenir selon The Daily Mail . Néanmoins, la vérité serait tout autre.

Rashford est pleinement engagé à United et ne songe pas à plier bagage !