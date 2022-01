Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Pochettino veut un coéquipier de Ronaldo !

Publié le 11 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait une petite idée quant à l’identité du successeur de Kylian Mbappé. Le technicien argentin apprécierait le profil de Marcus Rashford alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient emballés par cette option.

Bien qu’il ne soit pas pas intouchable au PSG comme le10sport.com vous l’affirmait le 9 novembre dernier, Mauricio Pochettino compterait prendre pleinement part à la sélection du successeur de Kylian Mbappé. En effet, l’entraîneur du PSG sait pertinemment que le champion du monde tricolore pourrait plier bagage à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous dévoilait en août dernier que la priorité des décideurs du PSG quant au remplacement de Mbappé était Erling Braut Haaland.

Pochettino aimerait voir Rashford remplacer Mbappé !