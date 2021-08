Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un terrible coup à Kylian Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà annoncé au PSG qu'il ne comptait pas prolonger. Prêt à tout pour ne pas voir son numéro 7 partir au Real Madrid, la direction parisienne serait prête à lui jouer un très vilain tour.

Kylian Mbappé n'a plus qu'une année d'engagement avec le PSG. Pour ne pas perdre son numéro 7, Leonardo lui a soumis une offre de contrat proche de celle de Neymar pour prolonger. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler avec le PSG. Pire, comme l'a indiqué Marca , le champion du monde français aurait déjà annoncé à sa direction qu'il ne comptait pas renouveler son contrat à Paris. Dos au mur en ce qui concerne Kylian Mbappé, la direction du PSG aurait une idée machiavélique en tête pour inverser la vapeur.

Kylian Mbappé au placard cette saison ?