Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait enterrer les espoirs du Barça pour Neymar !

Publié le 6 juillet 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone n’aurait toujours pas abandonné son grand rêve de rapatrier Neymar, le PSG pourrait définitivement mettre un terme aux espoirs du club catalan si jamais il venait à prolonger son attaquant brésilien. En effet, avec l’augmentation de sa valeur marchande en cas de prolongation de contrat, il se pourrait que l’ancien joueur de Santos devienne plus que jamais une cible inaccessible pour le Barça.

Il y a un an, le FC Barcelone était proche d’atteindre son rêve de rapatrier Neymar. Malheureux au PSG et en France, l’international brésilien avait pris la décision de quitter le club de la capitale pour retourner au sein de son ancien club. Seulement voilà, il est de notoriété publique que le Barça fait face à de lourds soucis financiers ces dernières années, preuve en était encore récemment l’échange travaillé de concert avec la Juventus entre Arthur Melo et Miralem Pjanic avec des valeurs surévaluées des joueurs pour équilibrer leurs comptes avant le 30 juin. Et c’est justement du fait de ces soucis financiers que le feuilleton du mercato estival 2019 s’est soldé par un statu quo . Incapables de répondre aux exigences financières des Parisiens pour lâcher leur star, les Catalans n’ont eu d’autres choix que d’abandonner leur projet de faire revenir Neymar fin août, tandis que l’international brésilien s’est rapidement remobilisé pour aider le PSG à atteindre ses objectifs sportifs cette saison. Plus encore, au-delà de montrer une attitude exemplaire sur le terrain, l’attaquant de 28 ans semble désormais pleinement épanoui à Paris et ne manque pas d’afficher une vraie complicité avec certains de ses coéquipiers parisiens, Kylian Mbappé en tête. Cependant, pendant ce temps, la date de l’expiration du contrat de Neymar au PSG se rapproche dangereusement petit à petit. En 2022, le Brésilien sera libre de quitter Paris pour s’engager où il le souhaite, une situation que souhaite évidemment absolument éviter l’état major parisien.

Le PSG n’aurait pas encore avancé mais envisagerait de prolonger Neymar…

De ce fait, le quotidien L’EQUIPE a annoncé la semaine dernière que le PSG avait prévu une première réunion avec son attaquant vedette afin de réfléchir à une éventuelle prolongation de son bail. Seulement voilà, cette réunion qui devait se produire à la mi-mars ne s’est finalement jamais tenue en raison de la période de confinement induite par la pandémie de COVID-19. En l’état actuel des choses, aucune avancée concrète n’aurait été réalisée dans l’optique d’un renouvellement de contrat de Neymar. Pour autant, si l’on en croit cette information dévoilée par le quotidien français, les intentions dans cette optique seraient bien présentes, comme l'avançait d'ailleurs Julien Laurens sur le plateau d' ESPN , puisque jamais une telle réunion n’aurait été programmée si l’intention de la direction parisienne n’était pas de prolonger le bail du natif de Moggi das Cruzes. D’autant plus que cette éventuelle prolongation de contrat pourrait s’avérer déterminante, aussi bien pour le PSG que pour la suite de la carrière du médaillé d’or aux Jeux Olympiques en 2016, dans la mesure où le FC Barcelone pourrait bien ne plus avoir le moindre espoir de rapatrier Neymar si celui-ci venait à signer un nouveau contrat Paris.

… de quoi définitivement réduire à néant les espoirs du Barça '

Comme l’explique le CIES dans un rapport publié ce lundi, la valeur marchande de Neymar augmenterait automatiquement si jamais celui-ci venait à étendre son bail au PSG au-delà de 2022. Ainsi, alors que sa valeur marchande actuelle est estimée à 69,7M€ par l'Observatoire du Football du Centre International d'Etude du Sport, celle-ci passerait 85,7M€ rien que pour une prolongation pour une année supplémentaire, soit une augmentation de de 16M€. Et il apparaît évident qu’en cas de prolongation de Neymar, celle-ci ne se fera pas uniquement pour une seule année en plus, mais pour une période bien plus longue. Plus encore, si ces chiffres sont sortis sur la base d’un algorithme et ne reflètent pas la réalité des prix sur le marché des transferts, ils ont le mérite de mettre définitivement en évidence une chose : la valeur de Neymar augmenterait considérablement s’il étend son aventure au PSG contractuellement. Par conséquent, tandis que le FC Barcelone n’a déjà pas les moyens de satisfaire les exigences du board parisien en l’état actuel des choses, la tâche des Catalans deviendrait définitivement irréalisable si jamais Leonardo parvenait à trouver un accord avec l’ancien joueur de Santos dans les semaines et les mois à venir, au point même de potentiellement mettre un terme définitif au rêve du Barça de rapatrier son ancien numéro 11. La balle est donc maintenant dans le camp de Neymar et de son entourage qui se trouvent plus que jamais à la croisée des chemins pour l’avenir du numéro 10 du PSG dans les prochaines années.