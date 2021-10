Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour Paul Pogba !

Publié le 8 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été annoncé dans la presse que Paul Pogba se dirigeait maintenant vers une prolongation à Manchester United, le principal intéressé continue de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités.

Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, le Paris Saint-Germain s’était penché sur la situation de Paul Pogba à Manchester United. Selon bon nombre d’indiscrétions, le club de la capitale était proche d’un accord avec l’international français. Ce dernier était même prêt à quitter Manchester United a un an de la fin de son contrat pour rallier Paris. Seulement voilà, malgré la situation contractuelle de leur joueur, les Red Devils n’ont jamais ouvert la porte à un sa vente. De ce fait, Paul Pogba est toujours un joueur mancunien cette saison et serait même prêt à rempiler pour quelques saisons supplémentaires si l’on en croit les informations dévoilées par L’EQUIPE ce jeudi.

L’espoir est permis, mais le PSG passe déjà à autre chose