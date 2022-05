Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas aidé dans ce dossier chaud !

Publié le 11 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors que le PSG serait actif pour recruter Sergej Milinkovic-Savic, Dragan Stojkovic, sélectionneur de la Serbie, lui recommande plutôt de rejoindre la Juventus.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter plusieurs milieux de terrain. Dans cette optique, le nom de Paul Pogba revient avec insistance compte tenu du fait que son contrat s'achève le 30 juin. Mais ce n'est pas tout puisque Leonardo suit également Sergej Milinkovic-Savic depuis très longtemps. Cependant, Dragan Stojkovic, sélectionneur de la Serbie, lui recommande de rejoindre son compatriote Dusan Vlahovic à la Juventus.

Stojkovic conseille la Juve à Milinkovic-Savic