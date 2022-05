Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable rebondissement pour Pochettino…

Publié le 11 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir été longtemps annoncé en partance pour Manchester United, Mauricio Pochettino dispose bien d’un prétendant étranger pour l’après-PSG. Mais il s’agirait d’une écurie espagnole moins huppée que les Red Devils…

« Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l'avenir », avait d’abord confié Mauricio Pochettino la semaine passée au sujet de son avenir au PSG avant de revenir sur ses propos qu’il estime déformés. Quoi qu’il en soit, malgré ce discours de façade affiché par l’entraîneur argentin, il ne devrait pas rester sur le banc du PSG la saison prochaine, et il dispose d’ailleurs d’un point de chute à l’étranger.

Pochettino vers Bilbao ?

Comme l’a annoncé L’Equipe, l’Athletic Bilbao aurait pris contact avec Mauricio Pochettino pour lui proposer le poste d’entraîneur dès cet été, et le technicien argentin serait déjà très attiré par ce challenge qui s’offre à lui. Pour rappel, Pochettino était d’abord censé débarquer à Manchester United la saison prochaine, mais il a finalement été dépassé par Erik Ten Hag qui a pris le poste. Reste à savoir si l’Athletic Bilbao sera effectivement la prochaine aventure de l’entraîneur du PSG.