Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier en approche cet été ? La réponse !

Publié le 11 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières années, Christophe Galtier semble bien parti pour claquer la porte de l’OGC Nice. Mais il paraît impossible de l’imaginer prendre la place de Jorge Sampaoli la saison prochaine…

« Pourquoi je ne serai pas l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ? On n'est pas à l'heure du bilan. On ouvre le débat sur la saison d'après mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après », lâchait sèchement Christophe Galtier mardi en conférence de presse sur son avenir, alors que l’entraîneur de l’OGC Nice, en froid avec son directeur sportif Julien Fournier, envisagerait de partir. Est-il possible de l’imaginer débarquer sur le banc de l’OM pour qui il n’a jamais caché son attirance ?

Galtier et l’OM, cela semble impossible

À en croire les dernières tendances, il n’en est rien. L’Equipe a récemment annoncé que Pablo Longoria avait déjà entamé les grandes manœuvres en interne pour prolonger le contrat de Jorge Sampaoli à l’OM, qui court jusqu’en juin 2023, et cette décision exclut donc toute possibilité de voir débarquer Christophe Galtier cet été.