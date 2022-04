Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait face à un ultime obstacle pour Paul Pogba !

Publié le 20 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Amené à prendre la suite de Ralf Rangnick à Manchester United, Erik Ten Hag aurait son mot à dire au sujet de la prolongation de Paul Pogba. Le PSG est prévenu.

Et si Paul Pogba déposait ses valises au PSG à la prochaine intersaison sans que Leonardo n’ait besoin de verser la moindre indemnité de transfert à Manchester United ? Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin chez les Red Devils, Pogba ne prévoirait pas d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat et serait bien emballé par l’idée de s’engager en faveur du PSG selon Foot Mercato . Cela tomberait bien puisque Manchester United n’aurait plus le désir de conserver Pogba.

Ten Hag pourrait encore ajouter son grain de sel pour Pogba !