Mercato - PSG : Leonardo est loin d’être seul dans ce dossier à 13M€ !

Publié le 16 juillet 2020 à 17h45 par T.M.

Alors que le PSG se serait renseigné sur David Carmo, défenseur de Braga, d’autres écuries européennes auraient également des vues sur le Portugais.

Bien qu’une prolongation de Thiago Silva serait encore possible selon certains, Leonardo s’activerait tout de même pour trouver un nouveau défenseur central au PSG. Plusieurs noms ont d’ores et déjà été cités dans cette quête et ce mercredi, Footmercato révèle une nouvelle piste : David Carmo. A 20 ans, le Portugais évolue actuellement du côté de Braga. Et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2023, un transfert pourrait bien être envisageable puisque Carmo disposerait d’une clause libératoire de 20M€, mais seulement 13M€ pourraient suffire pour rafler la mise. Une opportunité à saisir pour le PSG ?

Une rude concurrence ?

Ayant pris des renseignements sur David Carmo, Leonardo pourrait donc flairer le bon coup avec le défenseur de Braga. Mais visiblement, le directeur sportif du PSG serait loin d’être le seul à avoir pensé à cette opportunité. En effet, comme le développe le média français, le Portugais auraient d’ores et déjà vu des équipes de Serie A (Fiorentina, Naples et Cagliari), de Premier League et de Bundesliga se pencher sur son cas. Carmo est donc un joueur très courtisé, ce qui pourrait compliquer les plans de Leonardo.