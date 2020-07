Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste activée par Leonardo pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 15 juillet 2020 à 16h45 par T.M.

Censé quitter le PSG à la fin de la campagne en Ligue des Champions, Thiago Silva pourrait prochainement être remplacé par Leonardo. Le directeur sportif aurait d’ailleurs coché un nouveau nom dans cette quête.

En fin de contrat, Thiago Silva a finalement prolongé de quelques mois avec le PSG pour terminer la Ligue des Champions. Et alors que certains médias assurent que Leonardo pourrait finalement envisager de proposer un nouveau contrat au défenseur brésilien, le directeur sportif parisien multiplie ces dernières semaines les pistes pour venir renforcer la défense centrale de Thomas Tuchel. Le 10 Sport vous a notamment révélé que Leonardo avait pris des renseignements sur Jean-Clair Todibo (FC Barcelone) et Dayot Upamecano (Leipzig), alors que toujours selon nos informations, les dossiers Evan N’Dicka (Francfort) et Alessandro Bastoni (Inter Milan) avaient déjà été activés. Mais voilà qu’il faudrait ajouter un nouveau nom à cette liste.

Une piste au Portugal ?