Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle énorme menace pour Leonardo dans le dossier Icardi !

Publié le 22 avril 2020 à 20h15 par La rédaction

Avec 20 buts et 4 passes décisives en 31 apparitions sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a fait forte impression lors de ses quelques mois avec le club de la capitale. L’Argentin sera-t-il de retour à l’Inter Milan ? Restera-t-il au PSG ? Rien de tout ça pour ce journaliste...

Pensionnaire de l’Inter Milan mais actuellement prêté au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a peut-être déjà joué son dernier match sous les couleurs du club de la capitale. L’attaquant argentin pourrait retourner en Italie dans les prochains mois même si de nombreux médias s’accordent à dire que Leonardo, directeur sportif du PSG, pourrait tenter de le retenir en levant l'option d'achat incluse dans le prêt du buteur et estimée à 70M€. Mais aux dernières nouvelles, Icardi pourrait déposer ses valises en Angleterre.

Lampard s’active pour Icardi !