Mercato - PSG : Leonardo distancé dans ce dossier à 70M€?

Publié le 18 mars 2021 à 14h45 par D.M.

Les plus grands clubs européens auraient coché le nom de Nuno Mendes à l’instar du PSG. Mais le joueur du Sporting Portugal aurait de grandes chances de rejoindre Manchester City.

Agé seulement de 18 ans, Nuno Mendes est la nouvelle attraction du football portugais. Le latéral gauche réalise une grande saison et attire le regard des plus grandes équipes européennes et notamment du PSG. Leonardo apprécierait énormément son profil, mais il n’est pas le seul à être intéressé par le jeune joueur. Le Real Madrid, Manchester City, la Juventus, Milan AC ou encore le Napoli suivraient également les prestations de Nuno Mendes. Mais un favori se dégagerait dans ce dossier.

Nuno Mendes vers Manchester City ?