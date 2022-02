Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait les exigences colossales de cette cible à 0€ !

Publié le 9 février 2022 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alerté le PSG et le FC Barcelone, entre autres. Alors que le milieu de terrain ivoirien réclamerait un salaire compris entre 8 et 10M€, le Barça estimerait que ses exigences sont trop élevées.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ lors du dernier mercato estival, Leonardo voudrait réitérer cet exploit en 2022. En effet, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de plusieurs joueurs en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Franck Kessie. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le FC Barcelone serait également emballé par l'idée de recruter le milieu de terrain de Milan AC librement et gratuitement. Mais heureusement pour le PSG, le Barça ne serait pas prêt à répondre aux exigences financières de Franck Kessie.

Franck Kessie exigerait un contrat de 8-10M€