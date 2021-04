Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt trompé par Moise Kean ?

Publié le 26 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Leonardo souhaiterait trouver un terrain d’entente avec Everton pour le transfert définitif de Moise Kean, l’Italien aurait la Juventus dans un coin de sa tête.

Ce n’est plus un secret à présent tant la supposée volonté de Leonardo avec Moise Kean est évoquée dans la presse. Le directeur sportif du PSG prévoirait de définitivement s’attacher les services de l’attaquant italien, qui a été prêté par Everton sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Néanmoins, Kean pourrait à la fois snober le PSG et son club des Toffees en… retrouvant la Juventus ! Pour La Gazzetta dello Sport , Moise Kean a révélé ces dernières heures que la Juve « restait dans son coeur ».

Moise Kean emballé par un retour à la Juventus !