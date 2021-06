Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt devancé dans le dossier Harry Kane ?

Publié le 26 juin 2021 à 23h45 par La rédaction

À 27 ans, Harry Kane aurait demandé à sa direction de quitter Tottenham, l’attaquant anglais voudrait connaître un nouveau défi dans un plus grand club. Si le PSG serait intéressé, Manchester City semble être en avance dans le dossier, mais ne prendra pas de décision avant la fin de l’Euro.

C’est un des gros dossiers sur le marché des transferts cet été, Harry Kane voudrait quitter Tottenham et rejoindre un club d’Europe où il pourrait enfin gagner des titres. Actuellement concentré sur l’Euro, l’attaquant anglais intéresserait bien sûr beaucoup d’équipes, mais seule une poignée peuvent se permettre financièrement d’acheter Harry Kane. Il a notamment été question d’un intérêt du PSG, où l’Anglais pourrait remplacer Kylian Mbappé, et retrouverait son ancien coach Mauricio Pochettino. Mais c’est Manchester City qui serait le plus proche d’un accord avec Harry Kane. Mais le club mancunien ne serait pas pressé, et devrait prendre sa décision après l’Euro.

Manchester City prendra sa décision pour Kane après l’Euro

En effet, pour compenser la perte de Sergio Agüero, Manchester City penserait bien évidemment à Harry Kane, mais devrait prendre son temps sur le dossier. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Manchester City prendra la décision finale pour Harry Kane après l’Euro. Le joueur anglais est considéré comme une cible privilégiée du recrutement de Manchester City, mais rien ne devrait se passer tant que l’Angleterre est à l’Euro.