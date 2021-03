Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme idée pour cet indésirable !

Publié le 20 mars 2021 à 9h45 par T.M.

Pour Thilo Kehrer, l’avenir ne s’écrirait pas vraiment du côté du PSG. D’ailleurs, Leonardo aurait une idée en tête pour l’Allemand.

En 2018, le PSG lâchait près de 37M€ pour recruter Thilo Kherer à Schalke 04. Un investissement loin de porter ses fruits aujourd’hui. En effet, le défenseur allemand ne s’est jamais imposé et s’est montré le plus souvent décevant quand il était sur le terrain, lui qui a aussi été embêté par des pépins physiques. A 24 ans, Kehrer n’est d’ailleurs aujourd’hui qu’un second choix pour Mauricio Pochettino et aux yeux de Leonardo, le Parisien n’est pas indispensable. Ainsi, la porte de sortie devrait s’ouvrir dans les prochains mois.

Kehrer comme monnaie d’échange ?