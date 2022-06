Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle sortie du Real Madrid sur le choix de Kylian Mbappé

Publié le 23 juin 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, il a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Interrogé sur la décision de Kylian Mbappé, Dani Carvajal a déclaré que la star française avait peut-être éteint ses chances d'évoluer un jour au Real Madrid.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation à Paris et un départ libre et gratuit du côté du Real Madrid. Et alors qu'il avait un accord de principe avec le club merengue depuis le mois de janvier - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le numéro 7 du PSG semblait être condamné à quitter Paris cet été. Mais au tout dernier moment, Kylian Mbappé a finalement décidé de signer un nouveau contrat de trois ans avec l'écurie rouge et bleu. Une nouvelle qui comble de bonheur Nasser Al-Khelaïfi et son PSG, mais qui fait le malheur du Real Madrid de Florentino Pérez. Lors d'un entretien accordé à AS ce jeudi, Dani Carvajal est revenu sur le transfert avorté de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche . Et à en croire le défenseur merengue, la star du PSG n'aura peut-être plus jamais l'opportunité de signer au Real Madrid.

Mercato - PSG : Le départ de Neymar validé en interne par Kylian Mbappé ? https://t.co/1HjN4WCpHZ pic.twitter.com/qT9VFjKhm7 — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

«Il y a des trains qui ne passent qu'une fois»

« Kylian Mbappé ? Il semblait que c'était pratiquement une affaire réglée. Il arrivait au bout de son contrat, mais il a finalement décidé de rester. Il a pris cette décision. Il l'a évalué avec son entourage. Il a pesé le pour et le contre, et il faut respecter la décision de chacun. Il reste à Paris pour essayer de gagner la Ligue des champions avec eux. Parfois, il y a des trains qui ne passent qu'une fois... Je ne veux pas lui fermer la porte, loin de là, mais à l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour un pourcentage élevé de joueurs actifs, si Madrid frappait à leur porte, ils ne réfléchiraient même pas. Il a pris cette décision. Il est dans sa ville et a subi beaucoup de pression. Il est la référence, l'idole, la star, et il veut entrer dans l'histoire avec son club. Je pense que c'est légitime. Mais Madrid sera là, a été là et sera là. Madrid est au-dessus de tout » , a jugé Dani Carvajal, le latéral droit du Real Madrid.

« Le Real Madrid offrait bien plus à Mbappé »