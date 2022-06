Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Pochettino, ça aurait dû être lui

Publié le 18 juin 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Si un boulevard s’ouvre désormais devant Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain aurait très bien pu avoir un tout autre entraineur pour remplacer Mauricio Pochettino. Il s’agit bien sûr de Massimiliano Allegri, qui après deux années sabbatiques a décidé de retrouver la Juventus, alors qu’il aurait très bien pu entamer une nouvelle aventure au PSG.

Il ne reste plus longtemps avant que l’on connaisse officiellement le nom du successeur de Mauricio Pochettino. Nombreux sont ceux qui ont annoncé une arrivée immédiate de Zinedine Zidane, sans contrat depuis son départ du Real Madrid. Nous avons pourtant pu vous révéler en exclusivité sur le10sport.com que ce ne sera pas lui qui prendra les rênes du Paris Saint-Germain, mais plutôt Christophe Galtier. L’actuel entraineur de l’OGC Nice se dirige doucement mais surement vers le projet le plus ambitieux de sa carrière... mais cela ne veut pas dire qu’il a été la seule piste envisagée ces derniers mois. Les médias italiens ont en effet publié des clichés de Luis Campos en compagnie de Massimiliano Allegri tout récemment. Les deux hommes se seraient rencontrés à Monaco et si certains assurent que c’est le mercato qui aurait été au centre de leurs discussions, d’autres laissent entendre que Campos aurait fait une tentative furtive pour convaincre Allegri de rejoindre le PSG.

Un joli contrat offert par Campos

C’est le cas de La Gazzetta dello Sport , qui explique qu’une offre aurait même été présentée à Massimiliano Allegri, lors de cette fameuse rencontre à Monaco. Luis Campos lui aurait en effet proposé un contrat de trois ans, avec un salaire annuel de 12M€. Une offre qui aurait pu faire douter n’importe qui, mais pas l’Italien, qui gagne toutefois beaucoup moins à la Juventus avec 8M€ par an et qui aurait expliqué vouloir respecter son contrat jusqu’en 2025. A noter toutefois que sa situation à Turin aurait quelque peu changé ces derniers mois, avec la presse transalpine qui évoque des gros désaccords avec ses dirigeants, notamment concernant le mercato.

Il aurait pu débarquer dès l’été dernier