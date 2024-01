Mercato - PSG : Le Real Madrid se lâche sur Mbappé en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une tendance claire se dégage dans le dossier Kylian Mbappé. Selon plusieurs sources, le joueur se dirige vers un départ au Real Madrid à l'issue de son contrat, même si la prudence est de mise avec la star parisienne. Mais en cas de volte-face, le club espagnol pourrait tout simplement abandonner cette piste et tourner définitivement la page Mbappé.

Le PSG met les petits plats dans les grands pour retenir Kylian Mbappé. Comme indiqué par Daniel Riolo, le club parisien prépare une offre surréaliste pour le convaincre de prolonger. « Un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant » a confié le chroniqueur sur l'antenne de RMC . Il faut bien ça pour essayer de faire changer d'avis Mbappé.

Entre le PSG et le Real Madrid, Mbappé va trancher

Car comme indiqué par L'Equipe il y a quelques jours, Mbappé se dirige vers un départ au Real Madrid à la fin de la saison. Au sein du club espagnol règne un climat d'optimisme dans ce dossier, même s'il refuse de crier victoire rapidement, surtout pas après l'incroyable feuilleton de 2022. Pour l'heure, aucune accord n'a été trouvé, mais la réponse définitive de Mbappé pourrait être dévoilée durant le mois de février.

Le Real Madrid prévient Mbappé

Evidemment, tout reste possible dans ce dossier et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Le Real Madrid a déjà prévenu l'entourage de Mbappé que cette offre serait la dernière. En cas de refus, le club espagnol devrait se pencher sur d'autres pistes, mais envisagerait, surtout, d'abandonner définitivement ce dossier. De quoi rajouter une plus grande pression sur les épaules de Mbappé.