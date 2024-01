Mercato – PSG : Le Real Madrid annonce la décision de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre fin très prochainement. D'ici le 14 février, et le huitième de finale aller de Ligue des champions, le joueur du PSG devrait dévoiler l'identité de son prochain club. Selon les dernières tendances, le champion du monde 2018 se dirige vers un départ au Real Madrid.

Kylian Mbappé avait débuté son année 2024 en indiquant qu'il n'avait pris aucune décision au sujet de son prochain club. « Non, je n’ai pas pris ma décision encore, je n’ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ce que je décide. Nous avons réussi à protéger toutes les parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important » avait-il déclaré après le Trophée des champions le 3 janvier dernier. Mais le joueur du PSG pourrait bien porter le maillot du Real Madrid à la fin de cette année.

Mbappé proche d'un départ ?

Dans ses déclarations, Mbappé semble lâché quelques indices sur l'identité de son prochain club. Le joueur du PSG met en avant l'accord conclu avec Nasser Al-Khelaïfi comme pour préparer les supporters à son départ. Et au sein du Real Madrid, on partage cet avis. Selon des sources au sein du club espagnol, l'optimisme est de mise. Comme l'indique L'Equipe , elles sont convaincues que Mbappé quittera le PSG dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid devrait prendre son temps

Quand ? Selon le quotidien sportif, Mbappé pourrait très bien dévoiler sa décision durant le mois de février, possiblement entre le huitième de finale aller et le match retour de Ligue des champions (mi-février, mi-mars). Mais le Real Madrid ne prévoit pas d'officialiser cette signature tout de suite. A moins d'une incroyable catastrophe en C1, le club espagnol devrait annoncer l'arrivée de Mbappé durant l'été, une fois la saison terminée.