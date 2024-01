Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à tout pour Mbappé ?

Alexis Brunet

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour le moment, l'attaquant parisien n'a pas prolongé son contrat, et si rien ne change, il pourra s'engager gratuitement avec le club qu'il veut cet été. Le Real Madrid apparaît comme la destination la plus probable, et pour Yvan Le Mée, agent de joueurs, la Casa Blanca va tout tenter pour signer le Français.

Ce samedi, Kylian Mbappé a encore été double buteur face à Orléans en Coupe de France. Mais il se pourrait que la saison prochaine, les supporters du PSG ne puissent plus compter sur les talents du champion du monde. En effet, l'avenir de ce dernier est au centre de toutes les interrogations, car il n'a toujours pas prolongé son contrat, et le Real Madrid est toujours très intéressé.

Le Real Madrid va tout tenter pour Mbappé

Comme lors de chaque mercato, le Real Madrid va encore tenter d'attirer Kylian Mbappé. Et pour Yvan Le Mée, agent de joueurs, interrogé par Téléfoot , la Casa Blanca va tout tenter pour mettre la main sur le Français. « Le Real Madrid va tout faire pour le signer ? Je pense. Aujourd’hui, il y a combien de clubs qui peuvent accueillir Mbappé ? Deux ou trois clubs anglais, le PSG qui rêve de le prolonger et après c’est le Real Madrid, qui est le plus gros club du monde. Arriver à signer le meilleur joueur du monde, pour le Real, ça serait quelque chose de fort. »

Liverpool est aussi intéressé par Mbappé

En plus du Real Madrid, Liverpool serait aussi intéressé par Mbappé. Les Reds pourraient offrir des arguments sportifs et financiers énormes à l'attaquant du PSG. Reste à voir si le Français préférera rester à Paris, rejoindre l'Espagne, ou bien l'Angleterre. Ce dernier pourrait annoncer prochainement sa décision.