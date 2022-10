Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va passer à l'action pour Messi, il reçoit une excellente nouvelle

Publié le 25 octobre 2022 à 15h45

Le dossier Lionel Messi devrait vite figurer en haut de la pile du côté du PSG. Selon nos informations exclusives, les dirigeants parisiens souhaitent étirer son bail dans les prochains mois. Et le club de la capitale pourrait avoir le champ libre. A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone serait dans l'incapacité de le recruter en raison de la présence de Joan Laporta.

Auteur de neuf buts cette saison sous le maillot du PSG, Lionel Messi donne enfin raison à ses dirigeants. Après un dernier exercice loin de ses standards, l'international argentin retrouve peu à peu son niveau. Il sera attendu ce mardi pour la rencontre de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa.

Le Qatar va transmettre une offre à Messi

En coulisses, le club parisien est ravi de ses prestations et commence à avancer ses pions. Car le PSG s'est fixé comme priorité de le prolonger selon les informations exclusives du 10Sport.com. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos a pris en main ce dossier Messi. Et ce mardi, il a reçu une excellente nouvelle.

« Un retour au Barça ? Tant que Laporta sera là, cela n'arrivera pas »