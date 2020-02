Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar rêve bien de Pep Guardiola !

Publié le 15 février 2020 à 8h15 par T.M.

Si Thomas Tuchel est l’actuel entraîneur du PSG, du côté du Qatar, on a un grand rêve pour ce poste : Pep Guardiola.

La Ligue des Champions sera déterminante cette saison pour l’avenir de Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu’en 2021, l’Allemand pourrait rapidement s’en aller en cas de contre-performance sur la scène européenne. D’ailleurs, en coulisse, on discuterait d’ores et déjà de sa succession. Alors que Leonardo aurait coché les noms de Massimiliano Allegri ou Diego Simeone, Le 10 Sport vous révélait que le PSG avait un autre rêve : attirer Pep Guardiola. Et la tendance se confirme pour le technicien de Manchester City.

Guardiola un jour au PSG ?