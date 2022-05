Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un improbable message !

Publié le 15 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Alors que Gianluigi Buffon a passé une saison au PSG, l’Italien, aujourd’hui du côté de Parme, n’a pas écarté l’idée d’un retour au sein du club de la capitale à l’avenir.

Cet été, cela va énormément bouger chez les gardiens du PSG. La décision aurait été prise de continuer avec Gianluigi Donnarumma comme numéro 1. L’Italien devrait ainsi être installé dans les buts parisiens tandis que Keylor Navas devrait lui être vendu, au même titre que Sergio Rico, Alphonse Areola ou encore Marcin Bulka. Il va donc y avoir un grand ménage chez les gardiens. De quoi libérer de la place… Pour Gianluigi Buffon ?

« On ne sait jamais »