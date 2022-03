Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma révèle le rôle crucial de Buffon dans son arrivée !

Publié le 9 mars 2022 à 22h10 par B.C.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma révèle le rôle déterminant de Gianluigi Buffon dans son choix de venir au PSG.

Malgré de longues négociations, Gianluigi Donnarumma n’a pas prolongé son bail avec l’AC Milan et a donc pris le chemin du PSG après avoir remporté l’Euro l’été dernier. Une très belle opération réalisée par le club de la capitale, qui n’a pas eu besoin de débourser d’indemnité de transfert pour mettre la main sur celui qui est appelé à devenir le meilleur gardien au monde. Depuis son arrivée, Gianluigi Donnarumma a confirmé toutes les attentes placées en lui, et Leonardo peut remercier un autre portier italien. Dans un entretien accordé à beIN Sports , le joueur du PSG révèle le rôle déterminant de Gianluigi Buffon dans son arrivée à Paris, alors que le champion du monde 2006 a passé une saison du côté du Parc des Princes entre 2018 et 2019.

« Buffon m’a dit de venir ici »