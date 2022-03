Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Un coup de tonnerre à 200M€ pour Leonardo ?

Publié le 9 mars 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Conscient de la situation, Leonardo a identifié ses deux cibles préférentielles pour pallier le potentiel départ de son numéro 7 : Erling Haaland et Robert Lewandowski. Toutefois, le Bayern pourrait plomber ces deux dossiers du PSG grâce à un nouvel accord à 200M€.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le numéro 7 parisien va faire ses valises et rejoindre un nouveau club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert à 0€ le 1er juillet. Conscient qu'il risque grandement de perdre son attaquant français cet été, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession. En effet, selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a identifié depuis plusieurs mois ses deux cibles préférentielles pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au Parc des Princes la saison prochaine : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Toutefois, le Bayern pourrait faire sauter ces deux dossiers du PSG d'un seul coup.

Le Bayern va recevoir une enveloppe de 200M€ pour Haaland et Lewandowski

D'après les indiscrétions de Bild , le Bayern aurait trouvé un accord avec Telekom , son principal sponsor, pour renouveler leur contrat de partenariat de quatre saisons. En effet, les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente à hauteur de 200M€ pour continuer leur aventure ensemble jusqu'en 2026. Alors que le Bayern percevait 45M€ environ par saison, Telekom aurait accepté de passer à 50M€ annuels. De surcroit, des bonus seraient inclus dans le deal en fonction des performances de l'écurie bavaroise. Ainsi, le Bayern pourrait même toucher plus que les 200M€ convenus. Et grâce à cette somme colossale, le club emmené par Julian Nagelsmann devrait être en confiance pour aborder les prolongations de ses stars, dont Robert Lewandowski. Par ailleurs, cette enveloppe XXL pourrait aider le Bayern à faire une offre pour Erling Haaland.

Des fonds supplémentaires à venir pour le Bayern ?